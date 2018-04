Die Erzeugergemeinschaft (EZG) Goldenes Rheinhessen blickte, anlässlich ihrer Mitgliederversammlung in Bornheim, auf ein erneut zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Die gute Markt- und Wettbewerbsstellung wurde bestens behauptet. Die Abwicklung der Großkundenaufträge erfolgte zur Zufriedenheit der Abnehmer. Der EZG-Vorsitzende Hubertus Brand blickte auf das Geschäftsjahr 2016/2017 zurück, das den Winzern als „Peronospora-Jahr“ noch in lebhafter Erinnerung ist. Der Fassweinabsatz sowie die Übernahmen aus Weinbaubetrieben verliefen im Vergleich zum Vorjahr entgegengesetzt. Während der Fassweinabsatz um 3,9 Prozent auf 45,3 Mio. Liter stieg, sank der Fassweinumsatz um 4,7 Prozent auf 39,1 Mio. Euro. Mit dem Verkauf sämtlicher Weinbauprodukte realisierte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 41,7 Mio. Euro (- 1,3 %) und einen Gesamtabsatz von 48,5 Mio. Liter (+ 7,1%). Die Winzer lieferten rund 18,1 Mio. Kilogramm Trauben (+ 2,1 kg) sowie 33,7 Mio. Liter Most und Fasswein. Insgesamt waren das 45,8 Mio. Liter. Die Auszahlungspreise an die Winzer lagen auf dem Vorjahresniveau, im Schnitt überwiegend über den jeweils veröffentlichten Marktpreisen, erklärte der Vorsitzende. Insgesamt wurden 34,9 Mio. Euro ausgezahlt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von knapp 417 000 Euro, das sind 120 000 Euro mehr als im Vorjahr. „Primär waren die im Vorjahr erfolgten Bestandsabwertungen und die damit verbundenen Bestandsreserven hierfür verantwortlich“, erklärte Brand. Im Geschäftsjahr 2016/17 traten der EZG sieben neue Mitglieder bei, dem standen 16 Kündigungen – meist wegen Betriebsaufgabe – gegenüber. Die Gemeinschaft zählt 234 Wein- baubetriebe mit 2 428 ha Rebfläche, 14 ha weniger als im Vorjahr. Bei den Wahlen zum Vorstand wurden die Beisitzer Rolf-Konrad Becker aus Gau-Heppenheim, Bernd Metzler aus Wörrstadt und Matthias Mittrücker aus Siefersheim in ihren Ämtern bestätigt. Der scheidende Rechnungsprüfer Karl-Heinz Schneider aus Pfaffen-Schwabenheim hatte nichts zu beanstanden, sodass Geschäftsführung und Vorstand entlastet wurden. Zum neuen Rechnungsprüfer wurde Michael Breivogel aus Lörzweiler gewählt.

Qualitätsstreben weiter verstärken

Um das Qualitätsstreben weiter zu verstärken, bietet die EZG ihren Mitgliedern kostenlos die Dienste des WQM - Weinbau Qualitätsmanagement e.V. an. Es gehe dabei keinesfalls um Kontrolle. Die letzten Jahre brachten Herausforderungen, die gezeigt haben, dass eine Beratung hilfreich sein könnte. Die beiden WQM-Berater Matthias Klös und Laura Seufert wollen bei der Erzeugung von marktgerechten Trauben und Fasswein zur Seite stehen. Sie kündigten neben Rundschreiben und Vorträgen auch Weinbergsbegehungen an. Es soll Reifekontrollen geben zur Beobachtung der Kirschessigfliege und zur besseren Leseterminierung. Zum Schluss appellierte Brand an die Winzer Fassweine abzugeben, damit der Handel beliefert und Auslistungen vermieden werden können. bs