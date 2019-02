Reform des Weinbezeichnungsrechts

Am 15. Januar traf sich die Weinbranche zur Winterfachtagung des Rheingauer Weinbauverbandes. „Die Reform des Bezeichnungsrechts wird für die deutsche Weinwirtschaft 2019 ein großes Thema sein, die alle Winzer betrifft. Deshalb nutzen wir die Winterfachtagung, um die Rheingauer Branche zu informieren und so in Zukunft konstruktiv diskutieren zu können“, so Peter Seyffardt, Präsident des Rheingauer Weinbauverbandes. Als Referenten kamen Dr. Michael Koehler Referatsleiter Wein aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und Christian Schwörer, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbandes, die zunächst die weinpolitische Seite und den derzeitig aktuellen Stand der Reform darstellten. Dann zeigte Wilhelm Lerner von wine intelligence, wo und wie sich Weintrinker informieren und gab Einblicke in das Kaufverhalten aus Endverbraucher Perspektive. Sebastian Raabe (Wein&Glas Compagnie GmbH) beleuchtete die Reform aus Fachhandelssicht und zeigte dabei die Bedürfnisse des Handels auf. Werner Luttenberger, Leiter der Weinbauabteilung der Landwirtschaftskammer Steiermark stellte als Praxisbeispiel das DAC als System Österreichischer Herkunftsweine vor und erklärte wie die erfolgreiche Profilierung umgesetzt wurde.