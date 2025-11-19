Scharfenberger: Pressen am Betrieb angepasst

Sowohl horizontale als auch vertikale Traubenpressen gehören zum Angebot der Firma Scharfenberger, Bad Dürkheim. Ein zentraler Bestandteil der Philosophie des Herstellers ist der Servicegedanke. Jede gefertigte Maschine wird im Werk detailliert dokumentiert und eindeutig dem jeweiligen Kunden zugeordnet.

Die pneumatische Europress EP-Presse, die seit 2018 am Markt ist, lässt sich wie ein Maßanzug an die individuellen Gegebenheiten des Betriebes anpassen. Im Hinblick auf eine einfache und ergonomische Bedienung wurde die Maschine so konzipiert, dass sämtliche Arbeitsschritte – Befüllen, Pressen und Entleeren – von einer Person durchgeführt werden können. Der 10“-Touchscreen ist laut Firma intuitiv gestaltet und erlaubt eine schnelle Anpassung aller relevanten Parameter. Alle Trommelfunktionen können optional auch über ein Funksystem gesteuert werden.

Kombi aus Korbkelter und neuer Technologie

Die Europress EV ist in den Größen 6 hl, 12 hl und 24 hl erhältlich und verbindet die Vorzüge einer traditionellen Korbkelter mit innovativer Technologie. Dabei berücksichtigte die Firma laut eigener Aussage maximalen Bedienkomfort, intelligente Pressprogramme, zeitgemäßes Design und außergewöhnliche Robustheit.

Die Vertikalpresse EV zeichnet sich durch eine zuverlässige, vollautomatische Steuerung mit 10“-Touchscreen sowie einer soliden und hochwertigen Bauart aus, so Scharfenberger. Der aus Edelstahl gefertigte Presskorb besitzt lasergeschlitzte Saftauslässe und gewährleistet so einen optimalen Saftfluss und -qualität.