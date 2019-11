Siegerweine gekürt

Foto: LWK

Es ist das Gipfeltreffen der rheinland-pfälzischen Spitzenweine: das Siegerweinforum im Gewölbesaal des Kurfürstlichen Schlosses. Dort stellte die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz nun zum 22. Mal die besten Weine des vergangenen Prämierungsjahres aus allen sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten vor. „17 064 Erzeugnisse wurden von 1 208 Betrieben zur Prämierung angestellt. Dabei konnten 4 698 Goldene Kammerpreismünzen verliehen werden“, so Präsident, Ökonomierat Norbert Schindler. Andy Becht, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, gratulierte ebenfalls den Winzern zu ihren herausragenden Leistungen: „Ihre Weine werden heute zu den Besten der Besten in der jeweiligen Kategorie gekürt. Darauf können Sie zu Recht stolz sein!“ Becht betonte, dass es sich bei der Landesprämierung um den größten deutschen Weinwettbewerb handele. Es war auch einer der ersten Auftritte der Deutschen Weinkönigin Angelina Vogt. „Wir müssen die Geschichten erzählen, die hinter diesen tollen Weinen stecken. Damit können wir die Verbraucher aufmerksam machen und überzeugen“, so Vogt. lwk