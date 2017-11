Siegerweine prämiert

Foto: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Aus 18 251 Weinen, die 1 364 Betriebe aus ganz Rheinland-Pfalz in von September 2016 bis Juli 2017 bei der Landwirtschaftskammer eingereicht hatten, wurden 4 909 mit der Goldenen Kammermünze ausgezeichnet. Nun kürte eine fachkundige Jury daraus die 18 Siegerweine in bestimmten Kategorien. Im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz wurden nun die 17 rheinlandpfälzischen Top-Weine und der beste Sekt vorgestellt. Die Siegerweine bei einer objektiven Blindverkostung nach den Rubriken Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet. In den verdeckten Proben sind den Prüfern lediglich der Jahrgang, die Rebsorte, die Geschmackart – etwa trocken oder lieblich –, die Qualitätsgruppe – etwa Kabinett oder Spätlese – und das Anbaugebiet bekannt.

Demonstration der Spitzenklasse

Beim Siegerweinforum überreichte Ökonomierat Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, die Siegerurkunden an die erfolgreichen Betriebe. Gemeinsam mit Andy Becht, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, der neuen Deutschen Weinkönigin Katharina Staab und den Weinmajestäten der sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebiete stellte er die Siegerweine und ihre Erzeuger der Presse vor. „Der Siegerweinwettbewerb ist eine Demonstration der Spitzenklasse in der Vielfalt von Anbaugebieten und Rebsorten. Wer hier vorne liegt, dem wurde von einem neutralen Expertengremium absolute Premiumqualität bescheinigt“, sagte Schindler.



Riesling vom Mittelrhein zum Pressewein 2017 gekürt

Die Kammer bescheinigt jedem der Siegerweine in seiner Kategorie eine Leitfunktion. An ihnen können sich die Winzer der Region qualitativ ausrichten. Für den Verbraucher sind prämierte Weine Wegmarken, die im vielfältigen Weinangebot Orientierungshilfe leisten, wobei die Siegerweine und deren Erzeuger herausragen. Bei den entscheidenden Tests lagen die Spitzenweine in den verschiedenen Kategorien auch in diesem Jahr wieder sehr eng beieinander. Nur Nuancen entschieden zwischen den Platzierungen. Deshalb werden auch nicht ausschließlich die Sieger bekannt gegeben, sondern auch die Zweit- und Drittplatzierten. Die fünf Siegerweine der Kategorie Riesling trocken aus den Anbaugebieten Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen stellten sich während der Veranstaltung dem Wettbewerb „Siegerwein der Presse 2017“. Dazu probierten die anwesenden Journalisten verdeckt die fünf Weine und bewerteten diese anschließend. Die meisten Stimmen erhielt der 2016er Mittelrhein Bopparder Hamm Ohlenberg Riesling Qualitätswein trocken EditionMM des Weingutes Matthias Müller aus Spay. Die Juryvorsitzende Nicole Mieding, Chefreporterin der Rheinzeitung, erklärte ihn zum „Siegerwein der Presse 2017“ und überreichte die Urkunde an Marianne und Matthias Müller. Weitere Informationen zur Landesweinprämierung stehen unter: www.lwk-rlp.de/de/weinbau/wein/landeswein-und-sektpraemierung/siegerweine/. Hier ist auch der Siegerweinkatalog, der alle Siegerweine und ihre Erzeuger vorstellt, zu finden. lwk