Sieghard Spies verabschiedet

Sieghard Spies vom DLR RNH Oppenheim wurde nach einer Dienstzeit von 38 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Der gebürtige Guntersblumer trat nach seinem Studium in Geisenheim 1979 seine erste Stelle an der staatlichen Beratungs- und Weiterbildungsstätte in St. Goar an. Am Mittelrhein war er für die weinbauliche Beratung, den Wiederaufbau und für das dortige Weinlabor zuständig. Im Jahr 1987 kam der Rheinhesse an die damalige LLVA, später SLVA und heute DLR, nach Oppenheim. Zunächst unterstützte er den damaligen Reblauskommissar Christoph Krienke, später wechselte er in die Weinbauabteilung in den Bereich Pflanzenschutz. In diesem Team fand Sieghard Spies seine „Lebensaufgabe“. Neben der Planung und Durchführung der Pflanzenschutzversuche und der amtlichen Mittelprüfung war er über Jahrzehnte verlässlicher Ansprechpartner für die Winzer.

In vielen Bereichen engagiert Sieghard Spies war mitbeteiligt an den Rebschutz-Aufrufen, dem Wetterfax und betreute die rheinhessischen Weingüter in der „Vereinigung Kontrollierter Umweltschutzorientierter Weinbau“ (KUW). Darüber hinaus war er im Personalrat und Datenschutzbeauftragter am DLR. Das DLR Oppenheim verliert mit der Pensionierung von Sieghard Spies einen engagierten Kollegen, der über viele Jahre das Bild der „Oppenheimer Weinbauschule“ mitgeprägt hat. Cordula von Junker übernimmt Teile seiner Tätigkeiten. Otto Schätzel, dlr rnh