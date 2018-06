So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Foto: Lothar Neumann

Wie wird sich die Pflege des Unterstockbereichs in Zukunft entwickeln? Unbestritten ist die Regulierung des Unterstockbereichs durch Herbizideinsatz die kostengünstigste und arbeitszeitsparendste Variante. Andererseits ist die Diskussion, befeuert durch das Thema Glyphosat, sicher nicht am Ende angelangt. Wie geht es weiter? Lothar Neumann, Weinbauberater am Landratsamt in Heilbronn, hat sich mit der Minimierung von Herbiziden auseinandergesetzt. Mehr dazu im dwm Nr. 12 vom 16. Juni 2018 ab Seite 25.