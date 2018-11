Sonnenverwöhnte Trauben  Top Qualitäten

Die Luxemburger Biowinzer freuen sich über Lesegut von höchster Qualität. Der Sommer war von Trockenheit und Hitze geprägt. Junge Anlagen mussten mit viel Aufwand bewässert werden. Zu Sommerbeginn kamen die Niederschläge zu selten und wenn, dann in Form von Starkregen während der Rebblüte. Es war nicht möglich die Weinberge zu befahren. Später brachten die vereinzelten Sommergewitter für die Weinberge an der Sauer auch Hagel, der die Tauben schädigte. Die trockene Witterung ließ die Wunden allerdings schnell verheilen, sodass auch an der Sauer eine gute Ernte eingefahren werden konnte. Vom klassischen Crémant über kräftige Weißweine mit Maischestandzeit bis hin zu gehaltvollen Rotweinen – dieser Jahrgang machte vieles möglich.

Bioweinbau in Luxemburg

Seit 1995 gibt es in Luxemburg biologischen Weinbau. Mittlerweile wirtschaften 15 Betriebe auf 40 ha zertifiziert biologisch. 13 ha befinden sich in der Umstellung auf die biologische Bewirtschaftung. Damit werden 4 % der gesamten Weinbaufläche Luxemburgs zertifiziert biologisch bewirtschaftet. Verglichen mit den Nachbarländern Frankreich (8 %) und Deutschland (7,8 %) liegt Luxemburg damit unter dem Durchschnitt. ibla