Spatenstich zum Laborneubau in Weinsberg

Foto: LVWO Weinsberg Landwirtschaftsminister Peter Hauk MdL und Finanzstaatssekretärin Gisela Splett haben am 13. März den Spatenstich für den Neubau des Laborgebäudes der Analytik der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) in Weinsberg gemeinsam vorgenommen. „Die LVWO machen wir mit dem neuen Labor zukunftsfähig.

Wir investieren in neue Analyseverfahren und in das Ausbildungszentrum mit seinen ständig steigenden Schülerzahlen“, so die Staatssekretärin. Das Herzstück des Neubaus werde die große zusammenhängende Laborfläche sein. „Weinsberg ist der zentrale Bildungsstandort für den Obst- und Weinbau im Land. Die Studierenden können bald auch im Bereich Analytik an modernster Technik lernen und arbeiten,“ so Hauk.

Klares Bekenntnis zum Wein- und Obstbau

Der Weinausbau und die Verarbeitung von Früchten zu vielfältigen Erzeugnissen erfordere eine solide Ausbildung an modernen Arbeitsplätzen. Dazu gehöre auch eine zeitgemäße Analytik der Inhaltsstoffe dieser Produkte zur Sicherung der Qualität sowie zur Entwicklung neuer Produkte. Die neuen Räume der LVWO werden mehr Platz für Dokumentationstätigkeiten bieten und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessern“, sagte der Minister. Die Studierenden aller Ausbildungsgänge werden vom Neubau des Laborgebäudes profitieren. „Mit den Investitionen führen wir die LVWO in eine gute Zukunft. Für uns ist das ein klares Bekenntnis des Landes zugunsten des Wein und Obstbaus im Land. Wir stärken damit auch die Erzeugung und Verarbeitung regionaler Produkte aus Baden-Württemberg“, betonte Hauk. Der Neubau mit einer Fassade aus Ziegelmauern wird in Stahlbetonskelettbauweise errichtet. Die großen zusammenhängenden Fassadenöffnungen sind als Aluminiumfenster geplant. Flachdecken aus Stahlbeton ermöglichen flexible Grundrisse und freien Installationsraum

an den Decken. In das neue Gebäude investiert das Land 5,6 Mio. Euro. Der Neubau soll bis Ende 2021 fertiggestellt sein. fm ba-wü