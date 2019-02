Foto: Ansgar Schmitz

Kathrin Hegner (rechts), Mosel-Weinkönigin 2017/18, sammelte in ihrem Amtsjahr Spenden für den Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) in Trier. Sie verzichtete bei ihren zahlreichen Auftritten als Gebietsweinkönigin auf Blumensträuße und Geschenke und bat die Veranstalter stattdessen um eine Spende. So kamen von ihrer Krönung bis zur Wahl ihrer Nachfolgerin fast 6 600 € an Spenden zusammen. Kathrin Hegner stockte den Betrag aus eigener Tasche auf und überreichte nun einen Scheck über 7 000 € an Diplom-Pädagogin Helga Kudjer-Lauer vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier (Mitte). Das Geld kommt Müttern und Kindern in Notlagen zu Gute, die vom SKF in Trier betreut und versorgt werden. Darüber freut sich auch SKF-Geschäftsführerin Regina Bergmann (links).