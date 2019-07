Techniker und Wirtschafter Bad Kreuznach

Foto: Konrad Schneiders/DLR RNH

Am DLR RNH in Bad Kreuznach begann die Feier der Absolventen mit einem musikalischen Gruß des frischgebackenen Weinbautechnikers Matthias Kleemann aus Gimbsheim am Saxophon, begleitet von Vater Uwe Kleemann am Klavier. DLR-Chef Michael Lipps appellierte an die Schulabgänger ein Leben lang weiterzulernen. Neben der Fachkompetenz sei das Anwenden eine Herausforderung, denn es gelte immer wieder abzuwägen und die für den Betrieb richtige Entscheidung zu treffen.

Unter den Ehrengästen war auch Staatssekretärin Daniela Schmitt, die im Namen des Weinbauministeriums gratulierte. Sie ist überzeugt, dass die grünen Berufe Verantwortung übernehmen, die Umwelt schützen und dabei mit Leidenschaft ihre Produkte erzeugen, auf die Rheinland-Pfalz stolz sein könne. Das Ministerium unterstütze bei der Digitalisierung. Hier sieht Schmitt eine Chance für Ökonomie und Ökologie. Hans Willi Knodel überbrachte die Glückwünsche des Verbandes Kreuznacher Agrarabsolventen und des Weinbauverbandes. Knodel sorgt sich um den zunehmenden Druck der Gesellschaft auf Landwirtschaft und Weinbau. „Wir tun was fachlich richtig ist und müssen das den Leuten erklären“, meinte Knodel. Er forderte die Jungen zur Mitarbeit bei berufsständischen Fragen auf.

16 Wirtschafter verabschiedet

Steffen Grünewald, Sprecher der Wirtschafterklasse, gab Einblick in die Klasse jenseits des Unterrichtes. Klassenlehrer Mathias Gaugler blickte auf das Schuljahr der Wirtschafter zurück: „Jeder nimmt seine besonderen Momente mit.“ Er überreichte den 16 Staatlich geprüften Wirtschaftern ihr Zeugnis und gab ihnen mit: „Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe, wer etwas will, sucht Wege.“ Jan-Dominik Göbel und Barbara Steffes, beide von der Mosel, wurden als die Klassenbesten ausgezeichnet. Fast alle wollen die Technikerausbildung anschließen.

18 Techniker sind bestens gerüstet

Oliver Eckhard, Klassensprecher der Techniker, bedankte sich bei einzelnen Lehrern, deren hohe Kompetenz die Schüler sehr zu schätzen wissen. Klassenlehrer Dr. Jürgen Neureuther übergab die Zeugnisse an 18 Weinbautechniker, die er für die Herausforderungen im Weingut bestens gerüstet sieht. Bei den Technikern wurden Jonas Thul und Christian Franzen, ebenfalls beide von der Mosel, als Klassenbeste geehrt. bs