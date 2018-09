Vakanz beendet

Foto: DLR RNH

Dr. Bernd Prior ist der neue Leiter der Abteilung Weinbau, Oenologie und Weinmarkt am DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (RNH) und hat damit die Nachfolge von Otto Schätzel angetreten, der Ende Februar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Abteilung umfasst rund 50 Mitarbeiter an den Standorten Oppenheim und Bad Kreuznach.

Unterricht, Weiterbildung und Beratung

Die Aufgaben der Abteilung umfassen unter anderem die Unterrichtung von Winzern und Weintechnologen sowie Fach- und Technikerschülern für Weinbau und Oenologie an beiden Standorten. Darüber hinaus ist die Abteilung verantwortlich für die Weiterbildung und Beratung der Branche in Fragen des Weinbaus und der Kellerwirtschaft in den Weinbaugebieten Rheinhessen, Nahe und Mittelrhein. Dies geschieht auf Basis eigener Versuche und Projekte. In Fragen des ökologischen Weinbaus und des Weinmarketings ist die Abteilung sogar landesweit zuständig.



Für die Aufgaben gewappnet

Für die vielfältigen Leitungsaufgaben, die auf Prior zukommen, ist er bestens gewappnet. Er arbeitet seit 1999 in Oppenheim als Lehrer, Berater und Koordinator für das weinbauliche Versuchswesen. Er ist anerkannter Spezialist für die vielfältigen Fragen der Weinbergsbewirtschaftung. Bis zu seiner Ernennung Anfang August war Prior Leiter der Fachgruppe Weinbau und Klonenselektion innerhalb der Abteilung, die er jetzt leitet. Die Leitung der Fachgruppe Weinbau übernimmt bis auf weiteres stellvertretend Dr. Philipp Rüger und als weiterer Vertreter Oswald Walg. dlr rnh