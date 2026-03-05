Verjus erlebt eine Renaissance

Immer mehr Winzer nehmen Verjus in ihr Sortiment auf. Von der Nische in die Gastronomie – das traditionelle Produkt erlebt eine Renaissance. Der säurebetonte Saft aus unreifen Trauben überzeugt als vielseitige, alkoholfreie Alternative und passt perfekt zu aktuellen Konsum- und Gesundheitstrends. Nina Kurz hat Wein-Technologie-Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn studiert und beleuchtet in Teil 2, wie verschiedene Maischebehandlungen Inhaltsstoffe und sensorischen Eigenschaften von Verjus aus der pilzwiderstandsfähigen Rebsorte Regent prägen.