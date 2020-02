Wechsel bei Belchim

Thomas Huber hat nach Angaben von Belchim Crop Protection die regionale Verkaufs­leitung der Region Süd übernommen. Er folgt damit auf Berthold­ Glaser, der in den Ruhestand geht und das Team Süd seit der Einführung der Regionalstruktur bei Belchim geleitet hat. Huber war seit 2012 bei Belchim als Vertriebsberater für die Region Südostbayern zuständig. Zuvor war er als Fachberater für Hopfen beim Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern beschäftigt. Die Vertriebsregion Süd umfasst die Bundesländer Bayern, Baden-­Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und das südliche Hessen.

Im Januar ist Verena Lange vom Marketing in den Vertrieb für Sonderkulturen gewechselt. Zusammen mit Dieter Friess, dem Mitgründer der proagro GmbH, betreut sie laut Belchim als Key Account Managerin künftig die proagro-Linie, also das Portfolio für Sonderkulturen beim Großhandel. Verena Lange hat in Hannover Gartenbauwissenschaften studiert und ist seit 14 Jahren bei Belchim beschäftigt. Bei Belchim war Lange in verschiedenen Funktionen im Marketing zuständig, davon die letzten fünf Jahre im Marketing für Sonderkulturen.