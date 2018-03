Weinadel auf Tour

Foto: Bettina Siee

Die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab mit ihren beiden Weinprinzessinnen Laura Lahm und Charlotte Freiberger waren zwei Tage lang in Rheinhessen unterwegs. Die Rheinhessische Weinkönigin Lea Kopp begleitete die Erkundungstour. Die Reise begann bei Dr. Eva Vollmer in Mainz-Ebersheim, um das weltweite Netzwerk Great Wine Capital vorzustellen. Das Weingut Braunewell in Essenheim ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit (fair’n green-zertifiziert) und eine feste Größe bei der Selection Rheinhessen, die Alexandra Wollesen, Beratungsring RS-Selection Rheinhessen, erklärte. Mit der Winzergenossenschaft Albig wurde eine der wenigen rheinhessischen Winzergenossenschaften eingeplant. Das Trio übernachtete auf dem Meyerhof in Flonheim und war am nächsten Morgen zu Gast bei den Fachschülern am DLR in Oppenheim. Weiter ging es nach Nierstein. Stefan Raddeck, Lisa Bunn, Thore Eimermann und Andreas Frank sind stolz auf ihre Lagen, die für großartige Rieslingkultur am Rhein stehen. Um Maxime Herkunft Rheinhessen vorzustellen, traf man sich in Bechtheim. Johannes Geil-Bierschenk, Axel May und Marc Weinreich erklärten die noch junge Vereinigung, die sich dem dreistufigen System der Guts-, Orts- und Lagenweine verpflichtet hat. Nächster Halt war das Ecovin-Weingut Schönhals in Biebelnheim. Zum Ausklang der Tour hatte Laura Lahm auf ihr elterliches Weingut nach Ensheim eingeladen. Die schicke Vinothek ist „Rheinhessen Ausgezeichnet“ zertifiziert. bs