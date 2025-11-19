Weinbranche am Wendepunkt

Nach drei Jahren anhaltender Belastung ist die Krise im Bewusstsein der Branche angekommen. Die zentrale Debatte hat sich ­damit verschoben: Nicht mehr die Frage, ob es eine Krise gibt, steht im Mittelpunkt, sondern welche Wege es aus ihr heraus gibt, wie sich die Weinbranche anpassen kann und welche Strukturen in einem dauerhaft veränderten Markt­umfeld tragfähig bleiben. Prof. Dr. Simone Loose, Hochschule Geisenheim University, zeigt auf, welche möglichen Wege und Konzepte es gibt.