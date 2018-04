Weinprämierung im Blickpunkt

Foto: LWK RLP

Seit der Einführung der Landesweinprämierung vor fast 50 Jahren hat sich in der Weinbranche vieles verändert. Wie Weinerzeuger die Entwicklung der Landesweinprämierung sehen und welche Stärken und Schwächen sich unter der aktuellen Situation herausstellen, hat Isabelle Willersinn in ihrer Masterthesis in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Simone Loose, Institut für Wein- und Getränkewirtschaft, Hochschule Geisenheim, untersucht. Mehr dazu im dwm Nr. 7 vom 7. April 2018 ab Seite 23 und das dazugehörige Interview mit Herrn Ökonomierat Norbert Schindler auf Seite 27.