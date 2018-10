WeinSommer Saisonende

Mit dem Beginn der Weinlese endet die erfolgreiche WeinSommer-Tour 2018 nach 13 Wochen und 40 Veranstaltungstagen in zehn deutschen Städten. Seit 35 Jahren begeistern die Winzerinnen und Winzer aus den rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten jedes Jahr über 100 000 Besucher und Weinliebhaber.

Gemeinschaftsmarketing Rheinland-Pfalz Seit 1984 gab es rund 500 Veranstaltungen in mehr als 45 deutschen Städten und dem angrenzenden Ausland. Ergänzt wird das Outdoor-Konzept seit 2006 um die WeinMessen Rheinland-Pfalz in Bremen, Bochum, Kiel und Leipzig. Für interessierte Betriebe findet am 7. November in Heidesheim ein Info-Seminar statt. Nähere Informationen erhalten Sie unter info@dasteam.de, www. weinsommer.de und www.weinmesse-rlp.de. das team