Weintourismuspreis verliehen

Mit dem diesjährigen Weintourismus-Preis haben Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (r.) und die Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder (l.) am Montag den Verein Gästeführer Weinerlebnis Franken ausgezeichnet und den Preis an den Vorstand des Vereins Gästeführer Weinerlebnis Franken verliehen. „Mit Ihrem Engagement und Ihrer Leidenschaft für den Frankenwein und für diese einzigartige Region, haben Sie mit dazu beigetragen, dass der Weintourismus in Franken zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden ist“, sagte Kaniber. Was vor über 20 Jahren mit einem Lehrgang begann, ist mittlerweile eine höchst erfolgreiche Gemeinschaft von fast 300 ausgebildeten Gästeführern. Mittlerweile sind es jährlich rund 6 300 Führungen mit über 125 000 Teilnehmern. Mit dem international beachteten Konzept „Wein.Schöner.Land!“ sei es gelungen, die Region als einmaliges Zusammenspiel von Landschaft, Geschichte, Baukunst, Tradition und Gastlichkeit zu präsentieren und als authentische, attraktive Destination zu positionieren. Weinfranken ist mit knapp 30 Mio. Tagesaufenthalten zu einem starken Besuchermagnet geworden. Der Weintourismus in Franken sichert mehr als 32 000 Arbeitsplätze und sorgt für einen Umsatz von 2,3 Mrd. € im Jahr. StMELF, Foto: FrankenTourismus/Matthias Merz