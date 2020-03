Weinverschlüsse im Wandel

© Torsten Silz

Weinverschlüsse sind vielfältig und spielen eine wichtige Rolle in der Flaschenausstattung. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Markt von Verschlüssen sehr gewandelt. Neben der Funktion und dem Preis ist vor allem die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt geworden. Nach der Beleuchtung von Korkverschlüssen greift Horst Rudy, DLR Mosel, in diesem zweiten Teil die Entwicklungen im Bereich der Kunststoffstopfen und Schraubverschlüsse auf. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN Ausgabe 5 vom 29.2.2020 ab Seite 20.