Weiße Klassiker sind die Gewinner

Foto: DWI

Regelmäßig wertet das Kompetenzzentrum Weinmarkt & Weinmarketing Rheinland-Pfalz in Oppenheim die Halbjahreszahlen der Qualitätsweinprüfung zum Stichtag am 30. Juni aus. Die Daten hierfür stellt die Landwirtschaftskammer (LWK) Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach zur Verfügung. Die Anstellungsmengen lassen Aussagen zu über das Vermarktungspotenzial der nächsten Monate und erlauben einen Blick in die Zukunft des Weinmarktes. Bernd Wechsler vom Kompetenzzentrum in Oppenheim analysiert die Trends und Entwicklungen für Rheinland-Pfalz. Mehr dazu im dwm Nr. 22 vom 4. November 2017 ab Seite 24.