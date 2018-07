Winzer  Dienstleister im Naturschutz

Geschichte und Entwicklung des Weinbaus haben seit jeher großen Einfluss auf die Kulturlandschaft der Weinbauregionen genommen und prägen sie nach wie vor in hohem Maße. Diese Einflüsse spiegeln sich auch in Flora und Fauna der Rebanlagen wider und haben sie in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt. Martin Ladach, DLR Rheinpfalz, spannt den Bogen von der Begrünung zur Biodiversität. Mehr dazu in dwm Nr 13 vom 30. Juni 2018 ab Seite 28.