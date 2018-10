WINZERFEST BINGEN AUSGEZEICHNET

Foto: Rheinhessenwein e.V.

Das Binger Winzerfest ist das jüngste Weinfest mit dem Zertifikat „Rheinhessen Ausgezeichnet“. Mit der Überreichung der Urkunde auf dem Bürgermeister-Franz-Neff-Platz machte Rheinhessens Weinprinzessin Katja Hattemer deutlich, welchen Wandel dieses mit elf Veranstaltungstagen längste Weinfest am Rhein in den letzten Jahren vollzogen hat. Ein profiliertes Weinangebot, regionale Gerichte, Qualität im Programm und ein einheitliches Erscheinungsbild, das Ort und Region bestens widerspiegelt, sind die Binger Erfolgsfaktoren. Letztlich geht es um einen wertigen Weingenuss, verbunden mit einem unbeschwerten regionaltypischen Weinerlebnis. Die Touristiker in Bingen haben dies mit viel Fingerspitzengefühl und großer Tatkraft bei ihrem „Blockbuster“ umgesetzt und damit neben der „Nacht der Verführung“ ein weiteres attraktives Vorzeige-Weinfest im rheinhessischen Veranstaltungskalender stehen. Rheinhessenwein e.V.