Im Wirtschaftsjahr 2017/2018 verkaufte die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut nach eigenen Angaben 2,85 Mio. l Wein. Damit konnte das Rekordergebnis vom Vorjahr noch einmal um 12 % übertroffen werden. Beim Umsatz fiel sogar erstmals die 10 Mio.-Euro-Hürde (+11 % zum Vorjahr). „Anteil an diesem Erfolg haben alle Vertriebssegmente“, freute sich Vorstandsvorsitzender Siegfried Boy anlässlich der Generalversammlung des Unternehmens in Freyburg. Laut Boy haben sich die Absatzgebiete im Lebensmitteleinzelhandel erweitert, sowohl geografisch als auch durch weitere Handelsketten, die nun auch die Weine und Schaumweine der Winzervereinigung (etwa die Secco-Linie) anbieten. Hier habe sich die langjährige und enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsspezialisten Mack & Schühle bewährt, unterstrich Boy.

Noch Luft nach oben

Der Umsatz über die eigenen Absatzwege im Haus konnte ebenfalls gesteigert werden. Die Weingalerie hat im Wirtschaftsjahr 2017/2018 erstmals mehr als 1 Mio. Euro in ihren

Kassen verbuchen können. Nach einer Überarbeitung des Shopsystems und gezielter Internetwerbung zog der Umsatz im eigenen Onlineshop der Genossenschaft um 50 % an. Hier sei aber noch Luft nach oben, kommentiert der Vorstand, denn der Online-Anteil

am Gesamtumsatz liege noch immer unter 2 % (somit unterhalb von 200 000 Euro). Das Veranstaltungs- und Eventzentrum Anisium, im Herbst 2017 eröffnet, habe seine Feuertaufe bestanden. Das Konzept gehe auf, zunehmend würden Reiseveranstalter diesen Ort als attraktive Station bei ihren Saale-Unstrut-Touren buchen. Diese Erfolge schlagen sich auch im ausgezahlten Traubengeld nieder, mit dem die Winzer für ihre Arbeit auf den rund 400 ha Mitgliedsflächen bezahlt werden. Fast 4,5 Mio. Euro seien an die Genossenschaftsmitglieder ausgezahlt worden, 250 000 Euro mehr als im Vorjahr. Rechnerisch entspricht die Auszahlungsleistung somit etwa 11 250 Euro/ha. ja