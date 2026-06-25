WNTN: Weinpfandflasche bei Netto

Qualitätswein aus der nachhaltigen weinton Flasche – das gibt es nicht nur online, sondern auch direkt aus dem Supermarkt oder beim Getränkehändler. „Mehr und mehr Handelspartner wollen gemeinsam mit uns dafür sorgen, dass die Weinbranche ihren Beitrag zum Klimaschutz leistet“, erklärt Dr. Janina Krick, zusammen mit ihrem Vater Jörg Gründerin des Start-ups WNTN. Das Unternehmen aus Grolsheim bei Bingen hat die erste deutschlandweite Weinpfandflasche auf den Markt gebracht, die sich dank DPG-Pfandsiegel an jedem Automaten zurückgeben lässt. Das funktioniert laut WNTN schon jetzt in jedem Supermarkt. Zunehmend kann man die Weine aus familienbetriebenen Traditionswein­gütern in Rheinhessen und dem Rheingau aber auch direkt dort kaufen. Als neuester Partner präsentiert Netto Marken-Discount die WNTN-Sorten Riesling, Weißburgunder und Bacchus als „Wein des Monats“ zum Sonderpreis von 5,99 Euro. red