Zügig auf die Flasche

Sollte ein Wein ausverkauft sein, muss der aktuelle Jahrgang frühzeitig abgefüllt werden. Der frühe Verkauf verbessert den Cashflow, die Neugier der Kunden auf den neuen Jahrgang gibt der Vermarktung Rückenwind und eine durchgängige Kundenbindung ist garantiert. Tipps für die Filtration mit Blick auf eine frühe Füllung gibt Bernhard Schandelmaier, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz.