Blick nach vorn: Bildung, Verständnis und neue Generationen

Die Weinbranche steht unter Druck und das nicht nur in Deutschland. Sinkende Absatzzahlen, ein rückläufiger Konsum und veränderte Marktstrukturen stellen Winzerinnen und Winzer in vielen Regionen vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Was früher als stabiles Geschäftsmodell galt, gerät zunehmend ins Wanken. Dabei lohnt es sich, über den Tellerrand hinaus zu schauen: Wie reagieren Winzer in anderen Ländern auf die schwierige Lage? Welche Wege gehen sie, welche Sorten bauen sie an, und welche Vermarktungsstrategien helfen, Betriebe trotz sinkender Nachfrage wirtschaftlich zu halten? Dr. Stephan Sommer kennt die internationalen Unterschiede aus erster Hand. Der promovierte Mikrobiologe und Assistant Extension Professor an der University of Missouri (USA) ist dort als State Extension Specialist für Oenologie für die Bereiche Traubenverarbeitung und Weinherstellung zuständig.