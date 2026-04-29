KME Agromax: Fix Clipper, Aufwickler und Drahthaspel

In Zeiten steigender Arbeitskosten und wachsender Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit im Weinbau sind innovative Maschinen­lösungen gefragter denn je. Mit dem Fix Aufwickler und der Fix Drahthaspel präsentiert die KME-Agromax GmbH nach eigenen Angaben zwei praxisorientierte Geräte aus eigener Entwicklung, die Arbeitsabläufe im Weinberg deutlich vereinfachen und beschleunigen.

Der hydraulische Fix Aufwickler ermöglicht das gleichzeitige Herausziehen und Aufwickeln von Tropfrohren, Schläuchen, Schnüren und Drähten. Die Bedienung erfolgt laut KME sicher über einen Steuerhebel mit Tot-Mann-­Funktion, während die verstellbare Dreipunkt-Aufhängung sowie unterschiedliche ­Wickeltrommeln eine flexible Anpassung erlauben. Die Fix Drahthaspel wiederum beschleunigt und erleichtert laut Hersteller KME-Agromax die Erstellung einer Drahtrahmen-Anlage erheblich.