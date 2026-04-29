KME Agromax: Fix Clipper, Aufwickler und Drahthaspel

Der hydraulische Fix Aufwickler ermöglicht das gleichzeitige Herausziehen und Aufwickeln von Tropfrohren, Schläuchen, Schnüren und Drähten. Die Bedienung erfolgt laut KME sicher über einen Steuerhebel mit Tot-Mann-Funktion, während die verstellbare Dreipunkt-Aufhängung sowie unterschiedliche Wickeltrommeln eine flexible Anpassung erlauben. Die Fix Drahthaspel wiederum beschleunigt und erleichtert laut Hersteller KME-Agromax die Erstellung einer Drahtrahmen-Anlage erheblich.
Und mit dem Fix Tropfrohr-Clipper bietet KME-Agromax ein Werkzeug, um Tropfrohre effizient zu installieren. Der Clipper fixiert das Rohr mit einer kleinen Metallklammer. Alle drei Geräte verbinden laut KME-Agromax Arbeitserleichterung mit hoher Effizienz – entwickelt aus 125 Jahren Erfahrung im Weinbau. www.kme-agromax.de