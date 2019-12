Schicker Mini für die Weinkönigin

Foto: Pfalzwein e.V.

„Ein solcher kleiner Flitzer war schon immer mein Traum“, so schwärmt die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler über den Reisebegleiter für ihre einjährige Dienstzeit, einen MINI One in „Moonwalk Grey metallic“. Gesponsert wird der Dienstwagen von den VOGEL Autohäusern in Landau. Dank dem Engagement des Autohauses ist die 23 Jahre alte Haßlocherin nun bestens motorisiert. Mehr als 20 000 Kilometer wird die Repräsentantin des Pfälzer Weins in den kommenden elf Monaten mit ihrem Fahrzeug zurücklegen. „Wir freuen uns, dass Anna-Maria Löffler von unserem MINI begeistert ist“, sagte Udo Vogel, Geschäftsführer des Landauer Autohauses. Das Fahrzeug wurde am 6. November, offiziell übergeben. Pfalzwein e.V.